POL-KA: (KA) Stutensee - Einbrecher von Anwohner gestört

Karlsruhe (ots) - Nach einem Unfall zwischen einem PKW und einem E-Bike wurde am Montagmorgen gegen 08:45 Uhr ein Radfahrer in der Marianne-Kirchgessner-Straße in Bruchsal leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 48-jährige Fahrer eines Renault in Richtung B 35 und übersah wohl einen von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei ...

