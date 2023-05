Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufbrüche von Zigarettenautomaten

Kircheib (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in Kircheib zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. In der Zeit von Donnerstag, 25.05.2023, 23.00 Uhr, bis Freitag, 26.05.2023, 02.45 Uhr, brachen die Täter einen Automaten in der Kirchstraße auf. Im Zeitraum von Samstag, 27.05.2023, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 28.05.2023, 13.00 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Hauptstraße angegangen. In beiden Fällen entwendeten die bislang unbekannten Täter sämtliche Zigaretten und das komplette Bargeld aus den Automaten. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

