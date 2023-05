Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Asbach (ots)

Am frühen Abend des 28.05.2023 gegen 19:00 Uhr kam es in Asbach in der Mittelstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 51jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Mittelstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen 15jährigen Radfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und hierbei zu Fall kam. Der Radfahrer verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell