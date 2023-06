Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen: Verletzte Würgeschlange entdeckt

Bild-Infos

Download

Aalen (ots)

Berglen: Verletzte Würgeschlange entdeckt

Eine Gassi-Gängerin entdeckte am Mittwochmorgen gegen 10:00 Uhr im Bereich Hößlinswart eine rund 1,5 Meter lange Schlange. Ein weiterer Spaziergänger half der Frau dann das Kriechtier in eine Hundebox zu bugsieren und verständigte dann die Polizei. Die Ordnungshüter nahmen sich der Schlange an und brachten diese zu einer sachkundigen Person, welche sich dem Tier annahm. Bei der Inaugenscheinnahme des Tieres, welches der Familie der Boas angehört, wurde auf seiner Unterseite eine tiefe Verletzung kurz hinter dem Kopf entdeckt. Ein Tierarzt wird sich um die medizinische Versorgung der Schlange kümmern

Der Tierhalter oder Personen, welche Hinweise zum Tierhalter geben können, wenden sich bitte an die Polizei Winnenden unter Telefon 07195 694-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell