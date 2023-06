Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Stromkabel durchtrennt - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Oberkochen: PKW beschädigt

Ein Renault Clio wurde im Zeitraum von Montag, 19:25 Uhr, bis Dienstag, 13:25 Uhr, auf einem Parkplatz in der Aalener Straße von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der hierbei entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Oberkochen: Sachbeschädigungen

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem städtischen Gebäude in der Kreuzmühle. Dort versprühten sie einen Feuerlöscher, beschädigten eine Lampe und verursachten Schäden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Hüttlingen: Stromkabel durchtrennt

In der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, begaben sich ein oder mehrere bislang Personen auf ein Baustellengelände im Seitsberger Weg. Hier durchtrennten sie mehrere Stromkabel und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinwiese zu den Verursachern nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Heubach: Unfallflucht

Am Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein PKW-Fahrer mit einem Mercedes einer 42-Jährigen zusammenstieß und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 20:50 Uhr befuhr der bislang unbekannter PKW-lenker mit nicht angepasster Geschwindigkeit den Kreisverkehr Gmünder Straße / Hauptstraße in Richtung Böbinger Straße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. An der Unfallstelle konnte ein Felgen-Emblem mit der Aufschrift "AEZ" aufgefunden werden, welches vermutlich von der rechten Vorderfelge des Verursacherfahrzeuges stammt. Sachdienliche Hinweise werden unter 07171/3580 vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegengenommen.

Bettringen: Unfallflucht

Auf einem Werksgelände in der Güglingstraße wurde am Dienstag, in der Zeit von 13 Uhr bis 15:10 Uhr, ein dort abgestellter Ford-Transit beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 071713580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell