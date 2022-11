Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickbetrüger in der Zeitung - Die Polizei warnt vor unseriösen Inseraten

Neuss (ots)

Am Mittwoch (02.11.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem mutmaßlichen Trickbetrugsversuch.

Ein Senior hatte eine Anzeige zum Antikankauf in der Zeitung gelesen und mit den vermeintlichen Antiquitätenhändlern Kontakt aufgenommen. Nach telefonischer Vereinbarung erschienen zwei unbekannte Männer und sahen sich die zum Verkauf stehenden Möbel an. Sie boten einen hohen Ankaufsbetrag, bestanden aber darauf, dass der Abschluss nur zustande kommen könne, wenn der Senior auch Gold habe. Dieses verneinte er. Die beiden kontaktierten ihn später jedoch erneut und bekundeten ihr Interesse. Allerdings müsste ihr Geld erst durch Zahlung einer Geldsumme ausgelöst werden, die der lebensältere Mann ihnen "leihen" solle. Diesem kam dies mittlerweile doch sehr suspekt vor und er brach den Kontakt ab. Zudem brachte er den Vorfall zur Anzeige.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor unseriösen Inseraten in Printmedien. Trickbetrüger nutzen diese Angebote, um etwa in Ihre Wohnung zu gelangen oder aber, Sie durch falsche Versprechen zu einer Vorab-Zahlung zu bringen - ohne dass Sie dafür eine Gegenleistung erhalten. In diesem Fall scheiterten die mutmaßlichen Betrüger an dem gesunden Misstrauen des Seniors, der völlig zu Recht die Polizei informierte. Generell gilt: Auch, wenn es Ihnen unangenehm ist, dass Sie bereits Opfer geworden sind: Zögern Sie nicht, sich bei der Polizei zu melden! Betrüger - in welcher Rolle auch immer - gehen sehr geschickt vor, überrumpeln und verunsichern ihre Opfer. Durch Ihre Aussage können Sie vielleicht dazu beitragen, den Tätern auf die Spur zu kommen. Informieren Sie die echte Polizei, wenn Ihnen etwa ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Betruges geworden sind, entweder über 02131 300-0 oder über den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell