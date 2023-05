POL-HH: 230514-3. Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Autorennen in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots) - Tatzeit: 12.05.2023, zwischen 13:00 und 13:30 Uhr Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Heimhuder Straße Am Freitag kam es in Rotherbaum zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine unbekannte Täterin eine Rolex erbeutete. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 83-jährige Geschädigte auf der Straße von der Täterin in einer ihm ...

