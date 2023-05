Polizei Hamburg

POL-HH: 230513-1. Mordkommission hat Ermittlungen nach Leichenfund übernommen

Hamburg (ots)

Zeit: 15.04.2023, 15:31 Uhr

Ort: Hamburg-Steilshoop, Gropiusring

Nachdem Polizeibeamte Mitte April einen 39-jährigen Mann tot in einer Wohnung in Steilshoop aufgefunden hatten, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei inzwischen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Nach einem Hinweis hatten die Einsatzkräfte sich seinerzeit gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im Gropiusring verschafft und dort den Leichnam gefunden. Zunächst hatten keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vorgelegen.

Die weiteren Ermittlungen der mit der Sache befassten Todesermittler ergaben jedoch Hinweise darauf, dass der Geschädigte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln intoxikiert wurde, sodass die Mordkommission die Ermittlungen fortsetzte.

Im Verlauf waren dann zwei Verdächtige in den Fokus der Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei gerückt. Hierbei handelt es sich um einen 25-jährigen Syrer und einen 40-jährigen Serben, die beide dem Bekanntenkreis des Geschädigten zuzurechnen sind. Aufgrund der bestehenden Verdachtslage hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen erwirkt, die am Donnerstagvormittag schließlich vollstreckt wurden. Die Auswertung dabei sichergestellter Beweismittel dauert an.

Im Rahmen des Einsatzes wurde der jüngere Tatverdächtige aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in anderer Sache durch Personenfahnder des LKA 23 verhaftet.

Die weiteren Ermittlungen wie auch rechtsmedizinische Untersuchungen dauern an.

