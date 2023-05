Polizei Hamburg

POL-HH: 230512-5. Unbekannter überfällt Kiosk in Hamburg-Lohbrügge - Die Polizei sucht Zeugen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.05.2023, 08:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Lohbrügge, Binnenfeldredder, Einkaufszentrum (EKZ)

Die Polizei fahndet nach einem noch Unbekannten, der heute Morgen erneut einen Kiosk im Hamburger Stadtteil Lohbrügge überfallen hat und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernates der Region Bergedorf (LKA 173) zufolge hatte der Täter den Verkaufsraum betreten und die 43-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers zum Öffnen der Kasse aufgefordert. Als die Angestellte dieser Forderung nicht nachkam, öffnete der Täter die Kasse eigenständig, entnahm Bargeld in niedrigem dreistelligen Bereich und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen sowie dem Polizeihubschrauber "Libelle" führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Dieser wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 175 bis 180 cm groß - schlank - bekleidet mit einer dunklen Jacke (möglicherweise ein Windbreaker der Firma "Unfair Athletics"), einer dunklen Jogginghose, einem dunklen Kapuzenpullover und Sneakern der Firma "New Balance" - "maskiert" mit einer blauen FFP2-Maske

Das LKA 173 übernahm noch am Tatort die Ermittlungen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter auch für den gestrigen Überfall in Betracht kommt, prüft aber auch weiterhin Zusammenhänge zu Taten in den vergangenen Wochen.

Zeugen, die heute Morgen rund um das EKZ Binnenfeldredder verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell