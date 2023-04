Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl einer KSC-Fahne

Schweighofen (ots)

In der Hauptstraße in Schweighofen wurde eine KSC-Fahne gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten am Freitag im Zeitraum zwischen 21:15 Uhr und 23:57 Uhr vom rückwärtigen Grundstücksbereich eine ca. 1,5x1m große KSC-Fahne, welche an einer Scheune angebracht war. Hinweise zu dem/den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell