POL-PDLD: Impflingen - Mit 30 km/h in Schlangenlinien über die B38

Landau (ots) - Am 21.04.2023 befuhr gegen 16:35 Uhr ein 30-jähriger Subaru-Fahrer den Kreisverkehr in der Haardtstraße in Landau. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Subaru-Fahrer beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Nordring nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit Findlingen, einem Verkehrsschild, zwei Pollern und einem Mast. Am PKW Subaru entstand Totalschaden. Die ...

