POL-PDLD: Landau - Aus dem Kreisverkehr geflogen

Am 21.04.2023 befuhr gegen 16:35 Uhr ein 30-jähriger Subaru-Fahrer den Kreisverkehr in der Haardtstraße in Landau. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Subaru-Fahrer beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Nordring nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit Findlingen, einem Verkehrsschild, zwei Pollern und einem Mast. Am PKW Subaru entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 4000 Euro. Sowohl der Subaru-Fahrer als auch seine drei Mitfahrer blieben glücklicherweise allesamt unverletzt. Nicht nur die nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte hierbei jedoch unfallursächlich gewesen sein. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnten beim 30-Jährigen Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Da ein Vortest verweigert wurde, wurde er zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Subaru-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

