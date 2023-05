Polizei Hamburg

POL-HH: 230512-4. Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach versuchtem Sexualdelikt in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.05.2023, 05:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Dringsheide

Die Polizei Hamburg fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann. Er ist verdächtig, am vergangenen Sonntag in Billstedt eine Jugendliche in sexueller Absicht überfallen zu haben (siehe PM 230507-2.).

Die Ermittlungen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) haben bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat die zuständige Ermittlungsrichterin daher eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera angeordnet.

Hinweise zu der abgebildeten Person bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Ka.

