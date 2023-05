Polizei Hamburg

POL-HH: 230512-6. Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Hamburg Wandsbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.05.2023, 02:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Ahrensburger Straße

Heute Nacht kam es in Hamburg-Wandsbek zu einem Überfall mit mutmaßlich sexuellem Hintergrund zum Nachteil einer 25-Jährigen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 25-Jährige mit dem Nachtbus der Linie 608 (Richtung Bahnhof Hamburg-Rahlstedt) auf ihrem Weg nach Hause. Nachdem sie an der Bushaltestelle Eichtalstraße ausgestiegen war, näherte sich ein Mann von hinten und sprach sie an. Im weiteren Verlauf riss er sie zu Boden und versuchte, mutmaßlich sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Die Überfallene konnte sich befreien und flüchten. Der Täter versuchte sie durch Schläge daran zu hindern, ließ dann jedoch von ihr ab und entfernte sich in Richtung stadtauswärts.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - 1,70 bis 1,75 m groß - 20 bis 25 Jahre alt - schlanke Figur - südländisches Erscheinungsbild - dunkle Augen - dunkle Haare - leichter Schnurr- und Kinnbart - bekleidet mit einem hellen T-Shirt, schwarzer Jacke, blauer Jeans und Basecap

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ah.

