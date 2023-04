Polizei Wuppertal

POL-W: SG - BMW kommt ins Schleudern

Wuppertal (ots)

Am 26.04.2023, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der L74 zu einem Alleinunfall eines Pkw. Ein 57-jähriger Mann fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit einem 3er BMW an der Anschlussstelle Solingen-Kohlfurth auf die L74 auf, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte er zunächst mit der Leitplanke und einem Verkehrsschild, bevor sich das Fahrzeug aufs Dach drehte und auf dem Grünstreifen zum Stehen kam. Sowohl der Fahrer, als auch sein 32-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei circa 14.000 Euro. Die L74 war im Rahmen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Solingen einspurig gesperrt. (jb)

