Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennende Wiese - Fahrzeug zerkratzt - Unfallflucht - Streitereien - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Brennende Wiese

Kurz nach 4 Uhr am Donnerstagmorgen wurde in der Breslauer Straße in Unterkochen eine brennende Wiese festgestellt. Das Feuer, bei dem ca. 5 qm Fläche verbrannte, wurde von der Feuerwehr Aalen, die mit 11 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen anrückte, gelöscht. Die Ursache des Brandes konnte nicht mehr festgestellt werden.

Aalen: 30-Jähriger musste zur Blutabnahme

Beamten des Aalener Polizeireviers fiel am Mittwochabend gegen 23 Uhr auf der Hochbrücke ein Pedelec-Fahrer durch eine unsichere Fahrweise auf. So benötigte der 30 Jahre alte Zweiradfahrer die gesamte Breite des Fahrstreifens. Der Radler wurde daher in der Ziegelstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein entsprechender Vortest ergab einen Promillewert von ca. 1,6, weshalb der 30-Jährige sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste.

Aalen: Streitereien

Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr im Bereich des Mercatura einen 14-Jährigen bedroht zu haben. Der 14-Jährige hielt sich mit seinen Freunden vor einem Lebensmitteldiscounter auf, als er von dem 15-Jährigen, der mit ca. 15 weiteren Personen unterwegs war, angegangen wurde. Nachdem der 14-Jährige der Situation entkommen wollte und deshalb in Richtung Nördlicher Stadtgraben davonging, wurde er von dem 15-Jährigen verfolgt. Dieser drohte ihm Schläge an und schlug ihm dann seine Mütze vom Kopf. Als der 14-Jährige telefonisch seinen Vater zu Hilfe rief, flüchteten der Angreifer und seine Begleiter. Der Jugendliche muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug zerkratzt

Bereits zwischen Montag 19.06. und Donnerstag, 22.06.23 zerkratzen Unbekannte einen hellblauen Renault, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Auguste-Keßler-Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro. Hinweise auf den oder die Vandalen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Auseinandersetzung

Auf dem Areal der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen kam es am Donnerstagmorgen gegen 2.40 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 37 und 19 Jahre alten Männern. Zur Beruhigung der Lage fuhren zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen die LEA an. Weitere Ermittlungen gegen den 37-Jährigen, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurden aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrfehler führte zu Sturz

Leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten, zog sich eine 16 Jahre alte Rollerfahrerin bei einem Unfall am Mittwochabend zu. Die Jugendliche befuhr gegen 20.20 Uhr den Zeisigweg, wo sie aufgrund eines Fahrfehlers auf dem Schotter die Kontrolle über ihren Roller verlor und stürzte.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 11 und 12.15 Uhr einen Mercedes Benz, der in diesem Zeitraum in der Becherlehenstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 25-Jährige ihren VW Polo am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Bucher Hauptstraße anhalten. Eine 40-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Rektor-Klaus-Straße streifte ein 41-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Lkw den neben ihm fahrenden Skoda eines 35-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell