Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230628 - 0745 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(th) Am Mittwoch (28. Juni 2023) kam es gegen 00:00 Uhr in der Niddastraße zu einem Taschendiebstahl. Ein Täter konnte festgenommen werden.

Zwei Männer sprachen den 63-jährigen Geschädigten in der Niddastraße an und verwickelten ihn in ein Gespräch. In dessen Verlauf entwendete einer der Männer dem 63-Jährigen das Smartphone aus der Brusttasche des Hemdes; im Anschluss flüchteten die beiden. Der Geschädigte sprach eine in Tatortnähe befindliche Polizeistreife an und führte die Polizisten zu einem der beiden Täter, welcher sich hinter einem parkenden Auto in der Karlstraße versteckt hatte. Hier konnte der 32-Jährige festgenommen werden. Das Diebesgut trug er nicht bei sich. Sein Komplize ist flüchtig.

