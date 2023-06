POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Opferstöcke aufgebrochen - Steine aus Trockensteinmauer entwendet

Aalen (ots) - Ellwangen-Rattstadt: Vorfahrtsunfall mit verletzter Person Gegen 8:50 Uhr am Donnerstagmorgen wollte eine Mercedes-Fahrerin von der Kapellenstraße nach links auf die Hardtstraße einbiegen. An der Einmündung hielt sie ihren Wagen noch an, da aus Richtung Hardt ein VW Golf kam und dann nach links in die Kapellenstraße abbog. Vermutlich in der Annahme, ...

