LPI-J: Radlos

Jena (ots) - Kurz vor 23:30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass dieser soeben durch eine männliche Person geschlagen und getreten wurde. Der 16-Jährige war mit einem Bekannten in der Hugo-Schrade-Straße unterwegs. Hierbei hörten diese Musik. In der Folge gerieten sie mit einem unbekannten Mann in Streit, welcher sodann eskalierte. Der Unbekannte schlug dem 16-Jährigen dann mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fällt. Im Anschluss trat er ihn auch in den Bauch. ...

