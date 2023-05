Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschlagen und getreten

Jena (ots)

Kurz vor 23:30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass dieser soeben durch eine männliche Person geschlagen und getreten wurde. Der 16-Jährige war mit einem Bekannten in der Hugo-Schrade-Straße unterwegs. Hierbei hörten diese Musik. In der Folge gerieten sie mit einem unbekannten Mann in Streit, welcher sodann eskalierte. Der Unbekannte schlug dem 16-Jährigen dann mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fällt. Im Anschluss trat er ihn auch in den Bauch. Der 16-Jährige ergriff daraufhin mit seinem Begleiter die Flucht. Der unbekannte Schläger verfolgte die Beiden noch kurzzeitig, bevor er sich unerkannt entfernte. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: sprach fließend Deutsch, ca. 35 Jahre, ca. 170 cm, schlank, blaue Adidas-Jacke, helle kurze Hose, Bauchtasche, Glatze bzw. kurze braune Haare, schwarze Mütze, dunkle Schuhe, Tätowierung am rechten Unterschenkel. Der 16-Jährige musste im Anschluss medizinisch versorgt werden. Zeuge, welche den Vorfall beobachtet haben oder gar Angaben zum derzeit unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

