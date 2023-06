Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten, Brand bei Entsorgungsfirma

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfallflucht

Als am Mittwoch, gegen 18 Uhr, eine 72-Jährige nach einem Einkauf zu ihrem, auf einem Parkplatz in der Kocherstraße, geparkten VW zurückkehrte, stellte sie an ihrem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt. Der Polizeiposten in Wasseralfingen sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 07361/97960 zu melden.

Bopfingen: Brand bei Entsorgungsfirma

Am Freitag kam es gegen 9:10 Uhr auf einem Firmengelände einer Entsorgungsfirma "An den Eckwiesen" zu einer Verpuffung. Infolgedessen gerieten Dämmstoffe in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter und der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen sowie neun Einsatzkräften vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: PKW erfasst Kind - Fahrer flüchtig

Nach einem Unfall zwischen einem 12-jährigen Fußgänger und einem PKW am Freitag an einem Fußgängerüberweg sucht die Polizei nun nach dem flüchtigen Fahrer. Gegen 07:45 Uhr überquerte der 12-Jährige mit seinem Tretroller den Fußgängerüberweg in der Uferstraße. Hierbei wurde er von einem weißen BMW erfasst. Infolgedessen stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort ohne sich um die Folgen des Verkehrsunfalles zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können. Diese werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell