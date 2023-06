Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch in Geräteschuppen - Streitigkeiten in Asylunterkunft

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurde in der Waiblinger Straße ein geparkter Ford Kuga von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Sulzbach an der Murr: Einbruch in Geräteschuppen

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Donnerstagabend 19 Uhr Zutritt zu einem Geräteschuppen in der Straße Metzelhäule. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei nichts entwendet. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07193 352 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Waiblingen-Neustadt: Streitigkeiten in Asylunterkunft

Eine 47 Jahre alte Bewohnerin einer Asylunterkunft in der Straße Bahnhofsplatz bedrohte am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr insgesamt fünf Bewohner der Unterkunft mit einer Schreckschusswaffe. Hintergrund des Vorfalls waren offenbar langanhaltende Streitigkeiten zwischen den Personen. Als die hinzugerufenen Beamten wenige Minuten später vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits entspannt. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Frau wurde die Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Waiblingen: Autofahrerin nach Unfall am Teiler B14 / B29 schwer verletzt

Eine 65 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Am Teiler B14 / B29 prallte die 65-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Pkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die Bundesstraße musste am Donnerstagabend zeitweise gesperrt werden.

Winnenden: Auffahrunfall

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr an der B14-Auffahrt Winnenden-Süd in Fahrtrichtung Waiblingen. Eine 22-jährige Hyundai-Fahrerin bremste ihren Pkw ohne triftigen Grund stark ab. Der hinter ihr fahrende 40 Jahre alte Mazda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Hyundai auf. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Berglen-Birkenweißbuch: Unfallflucht

Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend einen Peugeot, der auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hohensteinstraße geparkt war. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

