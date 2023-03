Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Landesbauminister unterzeichnet MV-Erklärung

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel unterzeichnet am Mittwoch in Schwerin eine gemeinsame Erklärung der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern mit Andreas Breitner vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, Moritz Schibalski vom Verband kommunaler Unternehmen in M-V, Thomas Maync vom Bauverband M-V und Kai-Uwe Glause vom Mieterbund M-V.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herz-lich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 29. März 2023, 11 Uhr

Ort: Innenministerium M-V, Turmzimmer, Alexandrinenstraße 1, Schwerin

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg des russischen Präsidenten gegen die Ukraine hat in Deutschland und Europa zu erheblichen Herausforderungen bei der Energieversorgung geführt. Die Verbraucherpreise sind in vielen Bereichen gestiegen und die Entwicklung ist abschließend nicht absehbar. Diese Situation stellt für viele Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in unserem Land eine sehr schwierige Lage dar. Ziel der Landesregierung, der Wohnungswirtschaft, der kommunalen Energieversorger, des Bauverbandes sowie des Landesverbandes des Mieterbundes in M-V ist, dauerhaft das bezahlbare Wohnen als eines der zentralen Interessen der Menschen und Unternehmen in unserem Land weiterhin zu gewährleisten.

