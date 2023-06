Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall eines Holzlasters

B90 Heinersdorf - Abzweig Helmsgrün (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06:30 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall eines Sattelzuges auf der B90 zwischen Heinersdorf und dem Abzweig Helmsgrün informiert. Der Holzlaster kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite liegen. Der 35-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden. Seit 06:45 Uhr bis zur aktuellen Stunde ist die Straße am Unfallort gesperrt. Ein Abschleppdienst ist vor Ort und wird den Lkw bergen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell