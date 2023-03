Polizei Hamburg

POL-HH: 230320-2. Zeugenaufruf nach mutmaßlich politisch motivierter Sachbeschädigung in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.03.2023, 02:39 Uhr

Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Charlie-Mills-Straße

Nachdem es heute Nacht am Campus-Nord der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr zu einer mutmaßlich politisch motivierten Sachbeschädigung gekommen ist, ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei sucht Zeugen.

Heute Nacht rückten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr aus, nachdem Anwohner brennende Reifen auf der Fahrbahn in der Charlie-Mills-Straße gemeldet hatten. Die Feuerwehr löschte die in voller Ausdehnung brennenden Reifen. Bei der Überprüfung der näheren Umgebung stellte die Polizei etwa zwei Dutzend beschädigte Fensterscheiben am Gebäude des Campus-Nord der Helmut-Schmidt-Universität fest. In unmittelbarer Nähe liegende Pflastersteine waren offenbar als Tatmittel genutzt worden.

Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell