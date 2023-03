POL-HH: 230319-1. Vollstreckung zweier Haftbefehle nach Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln

Hamburg (ots) - Zeit: 16.03.2023, 15:00 Uhr; Ort: Hamburg-Stellingen, Wördemannsweg Seit Donnerstagnachmittag wird die 17-jährige Lyna P. vermisst. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Lichtbild. Die Jugendliche verließ am Nachmittag ihre Wohneinrichtung in Stellingen und kehrte nicht wie verabredet am Abend zurück. Sie soll sich derzeit in einem ...

mehr