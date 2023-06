Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Schrotthandel

Unterwellenborn (ots)

In der Zeit vom 21.06.2023, 22:15 Uhr bis zum 22.06.2023, 05:15 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Schrotthandel in Unterwellenborn ein und stahlen Buntmetall. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude und entwendeten mehrere Hundert Kilogramm Buntmetall im Wert von mehreren Tausend Euro. Es wird vermutet, dass zum Abtransport dieser Menge an Metall ein größeres Fahrzeug verwendet wurde und es sich um mehrere Täter handelte. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder zum Verbleib des Buntmetalls machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

