Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Autowerkstatt

Ranis (ots)

Am gestrigen Tage gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in eine Autowerkstatt in Ranis gemeldet. In der Zeit vom 20.06.2023, 22:15 Uhr bis zum 21.06.2023, 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Firmengelände und drangen gewaltsam in ein Gebäude ein. Dort stahlen sie einen Tresor mit darin befindlichen Bargeld (mehrere Tausend Euro). Vermutlich zum Transport des Tresores wurde ein auf dem Gelände befindliches Auto gestohlen. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen 9 Jahre alten weißen Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen SOK-FJ248. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 oder bei der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 zu melden.

