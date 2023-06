Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Donnerstag, 08.06.2023 gegen 00:35 Uhr ereignete sich in dem Welschweg eine Sachbeschädigung. Der 57-jährige Geschädigte hörte ein Klirren und stellte letztlich fest, dass die Verglasung seiner Hauseingangstür beschädigt wurde. Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

