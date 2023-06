Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedrohung, Beleidigung, Widerstand geleistet und Drogen mitgeführt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch, 07.06.2023 gegen 13:00 Uhr ist ein 33-jähriger Mann mehrfach negativ in der Schneppbachstraße aufgefallen. Da ihm seine Mutter kein Geld geben wollte, um seine Abhängigkeit nicht weiter zu fördern, rastete der Mann aus und würgte sie. Er wurde des Anwesens durch die Polizeibeamten verwiesen, kehrte jedoch ca. 2 Stunden später wieder zurück. Nun entwendete er seiner Mutter 50 Euro und wollte auch den PKW haben. Die Frau gab ihm diesen jedoch nicht und fuhr ihn stattdessen an die gewünschte Adresse. Während der Autofahrt fing der Mann erneut an, seine Mutter zu bedrohen und beleidigen. Aus Angst informierte sie die Polizei, welche den PKW stoppen und den Mann nach kurzer fußläufiger Flucht in Gewahrsam nehmen konnte. Hier wurde letztlich noch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell