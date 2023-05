Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Brand einer Gartenhütte

Ludwigsburg (ots)

Gegen 00:50 Uhr geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Gartenhütte in den Weinbergen bei Marbach am Neckar, Gewann Mäurich, in Brand. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht, die Gartenhütte brannte jedoch vollständig ab. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

