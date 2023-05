Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 /Gemarkung Neuhausen auf den Fildern: Pkw durchbricht Schallschutzwand

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 170.000 Euro und eine schwer verletze Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag gegen 15:00 Uhr auf der BAB 8 an der Anschlussstelle Esslingen, in Fahrtrichtung München, ereignete. Der 57 Jahre alte Fahrer eines VW fuhr zunächst auf dem linken Fahrstreifen, als er nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit der Schutzplanke kollidierte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen, überfuhr hierbei alle Fahrstreifen und kam rechtsseitig in den dortigen Grünbereich, wo der VW mit mehreren Verkehrseinrichtungen kollidierte. Schließlich prallte das Fahrzeug gegen eine Schallschutzwand und durchbrach diese. Der Pkw kam hierbei zum Stehen. Der 57-jährige Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell