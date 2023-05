Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1136 zwischen Hemmingen und Schöckingen, bei dem der Fahrer eines BMW schwer verletzt wurde. Der 62-Jährige BMW-Lenker befuhr die Stecke aus Richtung Hemmingen kommend und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der BMW zunächst mit mehreren Leitpfosten sowie einem Verkehrsschild und einer dortigen Hecke, bevor das Fahrzeug frontal an einem Baum zum Stillstand kam. Der Fahrzeuglenker wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 40.250 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell