Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221227 - 1496 Frankfurt-Heddernheim: Leblose Person im Gleisbett - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(lo) Im U-Bahntunnel an der Station "Heddernheimer Landstraße" ist am gestrigen Morgen (26. Dezember 2022) der leblose Körper einer männlichen Person durch einen Schienenbahnführer gefunden worden. Gegen 09:30 Uhr meldete dieser, dass neben dem Gleisbett eine Person liegen würde. Die unverzüglich alarmierten Einsatzkräfte konnten am Gleisbett einen männlichen Leichnam auffinden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus und sucht nun Zeugen.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, insbesondere im Zeitraum zwischen 08:00 - 09:30 Uhr, machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755 - 11400 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell