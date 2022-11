Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Einfamilienhaus

Altenberge (ots)

Am Montag (31.10.2022) ist ein unbekannter Täter gegen 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Teichstraße eingebrochen. Durch eine nicht verschlossene Terrassentür verschaffte sich dieser den Zugang zum Wohnzimmer. Die Geschädigte kam in der Mittagspause zu ihrer Wohnanschrift. Nach Aufschließen der Haustür hörte sie, wie jemand das Wohnzimmer durch die Terrassentür fluchtartig verließ. Nach ersten Angaben wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei in Greven nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

