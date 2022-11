Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Baum stürzt auf Radweg , Pedelec-Fahrer fährt dagegen

Hörstel (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus Hörstel war mit seinem Pedelec auf dem Radweg am Dreierwalder Damm in Richtung Dreierwalde unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen stürzte kurz nach der Einmündung "Zur Heide" plötzlich ein Baum auf den Radweg. Der Pedelec-Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen. Er fuhr gegen den Baum, stürzte und verletzt sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

