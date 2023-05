Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Scheiben an Musikhalle eingeworfen - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter wurde am Freitag gegen 17:20 Uhr dabei beobachtet, wie dieser Steine gegen die Glasscheiben der Musikhalle am Bahnhof Ludwigsburg warf. Mehrere Scheiben gingen hierbei zu Bruch. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der Täter trotz Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der Täter wird beschrieben als männlich, circa 20 Jahre alt, schlank, trug eine schwarze Hose mit Streifen an der Seite, ein schwarzes Tshirt und hatte einen Rucksack bei sich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141/18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

