Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Autos aufgebrochen

Erfurt (ots)

Über das Wochenende wurden in Erfurt insgesamt sieben Fahrzeuge aufgebrochen. Im gesamten Stadtgebiet hatten es die Diebe vorrangig auf Firmentransporter abgesehen. Dabei machten sich die unbekannten Täter vorrangig an den Schiebetüren der Wagen zu schaffen, um in das Innere der Fahrzeuge zu gelangen. Insgesamt wurden Kleidung, Lebensmittel und Werkzeug im Wert von mehr als 9.000 Euro gestohlen. An den Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. (JN)

