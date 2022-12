Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Unfälle durch Glätte

Erfurt (ots)

Seit 05:00 Uhr kam es in Erfurt zu über 90 Verkehrsunfällen. Ein Großteil davon ist auf die Glätte zurückzuführen. Autos rutschten u. a. gegen Hausmauern, Verkehrsschilder, Poller, Verteilerkästen, Bordsteine und andere Autos. Gegen 06:00 Uhr landete ein Autofahrer in der Mittelhäuser Straße in einem Flussbett. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Durch die Glätte wurden bei Verkehrsunfällen allerdings auch zwei Personen schwer verletzt, darunter ein 33-jähriger Autofahrer, der in der Geratalstraße in den Straßengraben rutschte sowie ein 13-jähriger Junge, der auf dem Schulweg auf einem Fußgängerüberweg in der Wendenstraße von einem Auto erfasst wurde. (JN)

