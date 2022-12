LPI-EF: Widerstand geleistet

Erfurt (ots) - Diebe hatten es am Samstag Nachmittag auf mehrere Briefkästen im Stadtteil Rieth in Erfurt abgesehen. In einem Mehrfamilienhaus wurden während einer Kontrollrunde eines Sicherheitsdienstes mehrere aufgebrochene Briefkästen festgestellt. Dabei hatten die Täter vermutlich in einem kurzen unbeobachteten Moment die Kästen gewaltsam geöffnet und eine noch unbekannte Anzahl an Briefsendungen entwendet. (FW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

