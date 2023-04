POL-PPKO: Koblenz - Warnhinweis nach vermehrten Anrufen von "Falschen Polizeibeamten"

Koblenz (ots) - Am Samstag, den 08.04.2023 gegen 20:23 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Brand in einem Wohnhaus in der Emser Straße 50a in Koblenz-Pfaffendorf gemeldet. Die Ermittlungen zur Brandursache sind mittlerweile abgeschlossen und haben eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die Kriminalpolizei Koblenz bittet um Mithilfe der Bevölkerung und fragt: Wer hat auffällige Beobachtungen am ...

