Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschäftseinbruch erfolglos ++ Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn

Cuxhaven (ots)

Geschäftseinbrecher erfolglos

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 17.08.22, auf Donnerstag, 18.08.2022, versucht in einen Drogeriemarkt in Nordholz einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstür zu manipulieren. Da dies jedoch nicht gelang, zogen die Täter ohne Beute ab.

Nach Verkehrsunfallflucht auf der A27 Fahrzeug in Schiffdorf-Wehden zurückgelassen - die Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven. Am frühen Donnerstagmorgen kam es um 5.15 Uhr auf der A27 kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkler Audi A6 näherte sich auf dem Überholfahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit dem Hyundai einer 28-jährigen Bremerhavenerin. Die Frau wollte dem schnelleren Fahrzeug platzmachen, allerdings hatte der Fahrer bereits zum Rechtsüberholen angesetzt. Der Audi prallte auf das vorausfahrende Fahrzeug und setzte anschließend seine Fahrt unerkannt fort. Die 28-jährige wurde nach dem Unfall glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später wurde in der Hauptstraße in Schiffdorf-Wehden ein Pkw mit frischem Unfallschaden gemeldet. Es handelte sich um den geflüchteten Unfallverursacher, Teile des Hyundai steckten dabei noch in der Front des Audi. Ein neben dem Audi wartender silberner Kleinwagen der Marke Skoda fuhr mit quietschenden Reifen davon, als sich ein Zeuge näherte. Die Kennzeichen an dem Audi gehörten nicht zu dem PKW, sondern waren gestohlen worden. Die Polizei ermittelt jetzt im Umfeld der Halterin des Audi nach dem oder der Fahrer*in. Die Straftatenliste wird auf alle Fälle lang: neben fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht können auch noch Straßenverkehrsgefährdung, Urkundenfälschung und Diebstahl auf die zu ermittelnde Person zukommen. Zeugen, die in der Hauptstraße in Schiffdorf-Wehden Beobachtungen hinsichtlich des beschädigten Audi, des später geflüchteten Kleinwagens sowie der Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Geestland unter 04721-573-101 in Verbindung zu setzen.

