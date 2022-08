Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Die Polizei Cuxhaven lädt erneut zu informativen Radtouren ein!

Cuxhaven (ots)

Termine:

Am Freitag, den 19.08. um 10.00 Uhr und um 12:30 Uhr, am 26.08. um 10.00 Uhr und am 30.08.um 14:30 Uhr. Treffpunkt ist der Kämmererplatz in Cuxhaven!

Auf den gemeinsamen Touren werden an verschiedenen Punkten im Stadtgebiet erläutert, wie man sich vor Verkehrsunfällen, Diebstahl, Betrug und anderen Straftaten schützen kann. Das Präventionsteam der Polizei wird die Teilnehmenden über knifflige Verkehrssituationen aufklären und anhand praktischer Beispiele konkrete Verhaltensempfehlungen geben, mit denen man sich vor Unfällen und Kriminalität schützen kann. Der verkehrssichere Umgang mit dem (Elektro-) Fahrrad stehen bei der Aktion ebenso im Fokus wie die unterschiedlichen Möglichkeiten des Diebstahlsschutzes. "Wir möchten den Menschen Tipps geben wie sie ihr subjektives Sicherheitsgefühl steigern und was sie für ihre eigene Sicherheit tun können!" Anmeldungen unter 04721-573304 oder praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de Mitbringen müssen die Interessenten ein verkehrssicheres Fahrrad. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist verbindlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell