Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht nach Brandstiftung in Pfaffendorf

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 08.04.2023 gegen 20:23 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Brand in einem Wohnhaus in der Emser Straße 50a in Koblenz-Pfaffendorf gemeldet. Die Ermittlungen zur Brandursache sind mittlerweile abgeschlossen und haben eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben.

Die Kriminalpolizei Koblenz bittet um Mithilfe der Bevölkerung und fragt:

Wer hat auffällige Beobachtungen am 08.04.2023 sowie in den Tagen zuvor rund um die Brandörtlichkeit in der Emser Straße 50a in Koblenz-Pfaffendorf gemacht?

Gibt es Hinweise auf verdächtige Personen, die sich möglicherweise auffällig für das Anwesen interessierten oder versuchten, sich Zugang zu diesem zu verschaffen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz, Kommissariat 1, entgegen: 0261-103-2690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell