POL-PPKO: Party ufert aus

Party ufert aus

Am Freitag, den 14.04.2023, erstattete ein Ehepaar Anzeige wegen Sachbeschädigung. Bereits am Osterwochenende nutzte deren 18-jähriger Sohn die Abwesenheit seiner Eltern um in der Aachener Straße in Koblenz-Rübenach, eine vermeintlich "kleine Grillfeier" zu veranstalten. Schnell uferte die angedachte Party jedoch aus, sodass die Eltern bei ihrer Rückkehr mehrere mutwillig beschädigte Schränke, Farbschmierereien sowie einen völlig demolierten Fernseher auffanden.

Teilweise konnten Hinweise auf die Beschuldigten erlangt werden, jedoch nicht für alle der zahlreichen Sachschäden. Der Sohn der geschädigten Eheleute konnte keine relevanten Angaben zum genauen Tathergang machen. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

