Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pressenachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit Porsche Cayenne vom 15.04.2023

Koblenz (ots)

Am 15.04.2023, gegen 06:30 Uhr, verunfallte ein Porsche Cayenne der an der Anschlussstelle Bendorf, aus Richtung Bendorf kommend, von der B42 auf die A48 in Richtung Koblenz auffahren wollte. In einer Rechtskurve kam der Porsche nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und überschlug sich. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Der Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort, sodass nach diesem auch mittels Polizeihubschrauber gefahndet wurde. Es wurden Ermittlungen, u.a. wegen Unfallflucht, gegen zwei männliche Tatverdächtige (38 und 41 Jahre) aus Bendorf und Neuwied eingeleitet. Die Fahrbahn musste an der Unfallstelle für die Unfallaufnahme und die Bergung des Pkw für 90 Minuten voll gesperrt werden. Unfallzeugen werden dringend gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur (02602-93270) zu melden.

