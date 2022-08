Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 12.08.-14.08.2022

Wilhelmshaven (ots)

Schwerer Raub auf Bäckereifiliale / Zeugenaufruf Am Freitagmorgen, gegen 05:55 Uhr, kam es zu einem schweren Raub zum Nachteil einer Bäckereifiliale in der Preußenstraße. Ein männlicher Täter betrat die Filiale und fordert die Bäckereifachangestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, die Kasse zu öffnen. Diese öffnet die Kasse. Im Anschluss entwendet der Täter Bargeld aus dieser. Der Täter flüchtet fußläufig vom Tatort. Der Täter wird als männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur beschrieben. Dieser trug bei Tatausführung schwarze Oberbekleidung und eine Jogginghose, ein auffällig graues Stofftuch, mit vermutl. bunten Flammenmuster versehen, vor dem Gesicht, eine graue Mütze, eine Sonnenbrille und schwarze Handschuhe. Zeugen die Beobachtungen zu dem Sachverhalt schildern können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven telefonisch in Verbindung setzen.

Verkehrsdelikte

In den frühen Morgenstunden des 14.08.2022 wurde ein 33- jähriger Wilhelmshavener fahrend auf einem sogenannten E-Scooter in der Ebertstraße durch die Polizei kontrolliert. Die Person stand erheblich unter Alkoholeinfluss (2,52 Promille), eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Ein 23-jähriger Wilhelmshavener führte am 13.08.2022, um 06:30 Uhr, einen E-Scooter in der Preußenstraße, ohne die erforderliche Zulassung und Versicherung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Ein 42-jähriger Pkw-Führer wurde am frühen Sonntagmorgen einer Verkehrskontrolle im Alinenhofer Weg unterzogen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Einbruchsachverhalte

Am frühen Samstagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu dem Verkaufsraum einer Apotheke in der Kniprodestraße. Dabei wurde die Hauptzugangstür aufgehebelt und aus der Kasse Bargeld entwendet. Eine spezialisierte Tatortaufnahme erfolgte am Tatort.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei versuchten Einbruchstaten in der Preußenstraße. Bei zwei nebeneinander befindlichen Geschäften wurde versucht die Hauptzugangstüren zu öffnen, es blieb jedoch beim Versuch.

