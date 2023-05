Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Möglingen: Unfall mit mehreren verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Gegen 19.50 Uhr ereignete sich an der Einmündung Ludwigsburger Straße/Schwieberdinger Straße (L 1140) ein folgenschwerer Unfall. Ein 27-jähriger Fahrer eines Audi befuhr zusammen mit seiner 33-jährigen Beifahrerin die Schwieberdinger Straße von Ludwigsburg kommend und überfuhr dort die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage. Dadurch kollidierte er mit dem BMW einer 22-Jährigen und dem Dacia eines 25-Jährigen, welche beide aus der Ludwigsburger Straße in die Schwieberdinger Straße einbogen. Beide Insassen des Audi und die 57-jährige Mitfahrerin des BMW wurden schwer verletzt. Leichte Verletzungen erlitten die Fahrerin und der 59-jährige Beifahrer des BMW sowie der Fahrer des Dacia. Alle sechs Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 75.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge musste die Schwieberdinger Straße für ungefähr drei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es hierbei nicht. Neben der Feuerwehr waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie fünf Streifewagen im Einsatz.

