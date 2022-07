LPI-J: Beim Toilettengang gestohlen

Jena (ots) - Eine 36-Jährige meldete am Sonntag der Polizei in Jena eine Sachbeschädigung in der Grietgasse. Unbekannte haben die Schranke der Zufahrt zum Hinterhof beschädigt. Vor Ort bestätigte sich die Aussage der Verwalterin. Augenscheinlich durch Gewalteinwirkung haben der oder die unbekannten Täter die Schranke zum Parkplatz abgebrochen. Hinweise zu den verursachen liegen aktuell noch nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

