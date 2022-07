LPI-J: Streit eskaliert, Polizei schlichtet

Kleinromstedt (ots) - Am 10.07.2022, gegen 13:25 Uhr wollte ein 29jähriger VW-Fahrer zu seiner Pension in Kleinromstedt fahren. Als er an der Einfahrt zu dieser, aus Versehen vorbeifuhr, legte er einfach den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück. Dabei übersah er die hinter ihm befindliche 54jährige Mercedes-Fahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand ...

